Ezeket a filmeket nézték a magyarok a mozikban télen

Szerző: Gondola

2026. március 9. 08:38

A Magyar Filmadatbázis adatai alapján több mint 1,6 milliárd forint bevétellel és 82%-os értékeléssel a Avatar: Tűz és Hamu volt a magyarok kedvence 2025-26 telén. A The Housemaid – A téboly otthona áll a második helyen és dobogós a Nürnberg. Negyedik az Itt érzem magam otthon, az ötödik pedig A megmentő. A látványos blockbusterek továbbra is dominálnak, a pszichothrillerek és a misztikus történetek népszerűsége nő, de a minőséget is értékelik a nézők, és örömteli, hogy három magyar film is szerepel a TOP 10-ben.

A sorrendet a mafab.hu sok ezer nézői szavazat alapján állította össze. Súlyozták a bevételt, a nézői értékeléseket és a nézőszámot, illetve az adott filmnek el kellett érnie a 90 millió forintos bevételt. Ennek tükrében 83%-os értékeléssel és több mint 1,6 milliárd forint bevétellel az Avatar: Tűz és Hamu áll. A háború és fiuk elvesztése után Jake Sully és Neytiri kénytelen azzal szembesülni, hogy Pandorát új veszély fenyegeti: feltűnik a Hamu népe, élükön a könyörtelen Varanggal, aki semmitől sem riad vissza a hatalomért.

A második helyen a The Housemaid – A téboly otthona áll 72%-os értékeléssel, 474 millió forintos bevétellel. A feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Egy olyan kifacsart világba repíti a nézőket, ahol a tökéletesség csak illúzió, semmi sem az, aminek látszik.

83%-os értékeléssel és 214 millió forintos bevétellel dobogós lett a Nürnberg Russell Crowe-val a főszerepben. Egy pszichiáter a második világháború végén a nürnbergi perek előtt vizsgálja a náci vezetőket. Miközben egyre inkább a gonosz természetének megfejtése foglalkoztatja, nyugtalanító kapcsolat alakul ki közte és Hermann Göring között.

A negyedik 78 %-os értékeléssel és 224 millió forint bevétellel az Itt érzem magam otthon Lovas Rozi, Gryllus Dorka és Molnár Áron főszerepésével. Ritát elrabolják. Az Árpád család lakásában tér magához, ahol azt állítják róla, hogy ő Szilvi, a család régen eltűnt lánya. Bár Rita biztos a saját identitásában, ha életben akar maradni, kénytelen felvenni Szilvi szerepét.

A TOP 10-es lista ötödik helyén Jason Statham főszereplésével A megmentő végzett 78%-os értékeléssel és 202 millió forint bevétellel. Mason egy eldugott tengerparti helyen él visszavonultan. Amikor úgy dönt, hogy megment egy fiatal lányt a fulladástól egy borzasztó vihar közepette, akaratlanul is olyan eseményeket indít el, amelyek hamarosan erőszakot szülnek. Ez arra kényszeríti őt, hogy szembenézzen a múltban hozott döntéseivel.

Hatodik a Magyar menyegző. mely 68%-os értékelést kapott és 387 milliót hozott. A film két budapesti fiatalember történetét követi nyomon a 70-es évek végén, akik Erdélybe utaznak egy lakodalomra. A kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. Hamarosan olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

Hetedik lett 76%-os értékeléssel és 153 millió forint bevétellel a Mesterséges kegyelem című sci-fi thriller. Aki a gépi bíró elé kerül, 90 percet kap, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. És ha a gép végül úgy látja, hogy legalább 92%-os valószínűséggel elkövette a tettét, akkor azonnal kivégzik. Előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=uaw1OwMkWdg

A nyolcadik helyen 62%-os értékeléssel és 210 millió forint bevétellel az Üvöltő szelek áll. Emily Bronte megrázó szerelmi történetéből merész és különleges film született, amelyben Margot Robbie játssza Cathyt, Jacob Elordi pedig Heatchliffet: tiltott szerelmük a vágytól a szerelmen át egészen az őrületig vezet.

Kilencedik helyen végzett 89 %-os értékeléssel és közel 92 millió forint bevétellel Enyedi Ildikó alkotása, a Csendes barát. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

A TOP10-es listát 62%-os értékeléssel és 94 millió forint bevétellel Greendland: Az új menedék zárja Gerard Butlerrel a főszerepben. Nem sokkal azután, hogy egy üstökös megtizedelte a Föld élővilágát, a Garrity család kénytelen hátrahagyni a grönlandi bunker nyújtotta biztonságot, és nekivágni a darabjaira hullott világnak, hogy új otthont találjanak.