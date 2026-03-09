Baloldali kritika Magyar Péterről: "kábít, hazudik, manipulál"

Szerző: Gondola

2026. március 9. 10:36

Gréczy Zsolt a Tisza-plakátok láttán posztban fejtette ki gondolatait a jelenségről.

"Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a termeszetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani?" - kezdi a Facebookon írt bejegzését a DK-s politikus. Gréczy elékeztet arra, hogy Magyar Péter azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa és különben is, szellemi környezetszennyezés. "Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál" - zárja a posztot a baloldali politikus.