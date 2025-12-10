Az Országgyűlés megszavazta: jöhet a 14. havi nyugdíj!

Szerző: Gondola

2025. december 10. 11:03

Az Országgyűlés hétfői ülésén egyhangúlag – 181 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénymódosítást. A javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be november 17-én, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 2026-tól újabb nyugdíjkiegészítés lép életbe.

A 14. havi nyugdíj nem azonnal, teljes összeggel kerül kifizetésre, hanem több lépcsőben épül fel. A kormány tervei szerint a rendszer fokozatosan, évente bővülő pluszjuttatást biztosít.

2026 februárjában minden nyugdíjas a havi rendes nyugdíja mellett megkapja a 13. havi nyugdíjat, továbbá a 14. havi nyugdíj egynegyedét, ami egyheti összegnek felel meg. A következő években minden februárban újabb egynegyeddel bővül a többlet, vagyis a második évben már a 14. havi nyugdíj kétheti összege jár, majd a harmadik évben háromnegyede, míg végül teljes egészében kiépül a 14. havi juttatás.

A törvény bevezetésének célja a kormány indoklása szerint az idősek anyagi helyzetének javítása és a korábbi évek nyugdíjpolitikai vállalásainak folytatása, amelynek része volt a 13. havi nyugdíj teljes helyreállítása is. A döntéshez parlamenti vita ugyan volt, de politikai megosztottság nem mutatkozott: a képviselők kivétel nélkül támogatták a javaslatot.

A 14. havi nyugdíj pontos technikai szabályairól és várható költségvetési hatásairól további részletszabályok is megjelentek, amelyek az intézkedés zökkenőmentes bevezetését hivatottak szolgálni.



