Bombafenyegetés Miskolcon - fél óráig felfüggesztették a voksolást

Szerző: Gondola

2026. április 12. 17:35

Fél órán keresztül tartott a felfüggesztése a szavazásnak - tudta meg a Minap.hu című miskolci lap a helyszínen tartózkodó Berencsy Máté önkormányzati képviselőtől, ő az újságnak a következőket mondta:

- 15 óra 15 perc körül 5-6

rendőrautó jelent meg itt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház udvarán.

A gépkocsikból 10-15 rendőr szállt ki, két robbanószer-kereső kutyával együtt. Először nem közölték az érkezésük okát, majd bent a szavazó-helyiségben felfüggesztették a szavazást, mondván,

bombafenyegetés miatt át kell vizsgálniuk az épületet. Így is tettek.

Nagyjából egy fél óra alatt végeztek ezzel. Ez idő alatt a szavazók nem tartózkodhattak a helyiségben. Az épület előtt egy

40-50 fős, voksolásra váró kisebb tömeg torlódott fel.

Az átvizsgálás során a kutyák nem találtak robbanószert, így mintegy fél óra múlva folytatódhatott a szavazás - nyilatkozta a minap.hu-nak a helyszínen Berencsy Máté.