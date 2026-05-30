Brüsszelben lebuktatták Magyar Pétert
Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról.
Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre
a brüsszeli bennfentes Politico című újságban.
Világosan megmondták:
nincs megállapodás a források kifizetéséről,
hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak.
A lebukás fényében újra kérdezzük Magyar Pétertől: mit ad fel és mint ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból? Mindenki tudja, mit követel Brüsszel: el akarja törölni a rezsicsökkentést, a multik adóját, a családbarát adózást, az adócsökkentéseket, a védett árakat,
az LMBTQ- és migránsmentességet, és az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladására kényszerítené Magyarországot.
A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!
Havasi Bertalan,
a Fidesz kommunikációs igazgatója
