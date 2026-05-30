Brüsszelben lebuktatták Magyar Pétert

Szerző: NKT

2026. május 30. 17:36

Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról.

Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre

a brüsszeli bennfentes Politico című újságban.

Világosan megmondták:

nincs megállapodás a források kifizetéséről,

hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak.

A lebukás fényében újra kérdezzük Magyar Pétertől: mit ad fel és mint ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból? Mindenki tudja, mit követel Brüsszel: el akarja törölni a rezsicsökkentést, a multik adóját, a családbarát adózást, az adócsökkentéseket, a védett árakat,

az LMBTQ- és migránsmentességet, és az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladására kényszerítené Magyarországot.

A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!

Havasi Bertalan,

a Fidesz kommunikációs igazgatója

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

