Cseh kormányalakítás - Az új kormánykoalíció fityiszt mutatott az államelnöknek

Szerző: MTI

2025. november 14. 08:38

Az új kormánykoalícióban egyetértés van abban, hogy a kormányprogram tervezetét véglegesnek tekinti és nem fogja módosítani úgy, ahogy azt az államfő kérte - közölték a csütörtöki koalíciós tanács ülése után Prágában.

Petr Pavel szerdán találkozott Andrej Babissal, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnökével, s közölte vele néhány, a programnyilatkozattal kapcsolatos megjegyzését. "Tájékoztatni fogom koalíciós partnereinket, azután meglátjuk" - mondta Andrej Babis újságíróknak minden további részlet nélkül.

Később az államfő a sajtónak elmondta: hiányolja, hogy a dokumentumban nincs benne a formálódó új kormány konkrét álláspontja az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatban, Csehország vállalása a NATO-tagságból eredő kötelezettségek teljesítésére, illetve az, hogy növelni fogják a védelmi kiadásokat. Pavel a találkozón arra kérte Babist, hogy a dokumentumba ezeket tegyék be.

"Számunkra nem elfogadható, hogy programnyilatkozatunkat az államfő kifogásai alapján módosítsuk" - mondta Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós vezetők ülése után újságíróknak. Okamura szavait Petr Macinka, az Autósok párt elnöke is megerősítette. Andrej Babis az ülés után nyilatkozott újságíróknak - jelentette a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).

Az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal tárgyal az új kormány megalakításáról. Az új koalíciónak 108 mandátuma lesz a 200 tagú cseh parlamenti alsóházban.