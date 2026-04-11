Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt

Szerző: MTI

2026. április 11. 17:07

A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten.

Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy

443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt".

Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is - szögezte le.

Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint

pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe.

"Ez szavazatvásárlás" - szögezte le.

Hozzátette:érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy

a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.

Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is - közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint

egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. "Ezt célzó közösségi média kampányokat is indítottak"

- hangsúlyozta.

"A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták

olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak"

- fogalmazott Dömötör Csaba.

"Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a

demokraciakozpont@fidesz.hu

címen, vagy a

06-20-444-0445

telefonszámon" - mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy viber, signal és whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.

Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal

jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen.

"Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!" - húzta alá Dömötör Csaba.