Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten.
Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy
443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt".
Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is - szögezte le.
Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.
Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint
pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe.
"Ez szavazatvásárlás" - szögezte le.
Hozzátette:érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy
a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.
Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.
Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is - közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint
egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. "Ezt célzó közösségi média kampányokat is indítottak"
- hangsúlyozta.
"A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták
olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak"
- fogalmazott Dömötör Csaba.
"Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a
demokraciakozpont@fidesz.hu
címen, vagy a
06-20-444-0445
telefonszámon" - mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy viber, signal és whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.
Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal
jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen.
"Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!" - húzta alá Dömötör Csaba.