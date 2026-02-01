Élre állt Magyarország a minimálbér növekedésében

Szerző: MTI

2026. február 1. 19:08

Magyarország idén európai összevetésben is kiemelkedő eredményt ért el a minimálbér emelésében: az Eurostat adatai szerint euróban számolva hazánk produkálta a legnagyobb növekedést, miközben a reálérték is jelentősen javulhat.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy az Eurostat adatai alapján

2024-ben a magyar minimálbér növekedése euróban számolva a legnagyobb volt az Európai Unióban,

18,5 százalékos emelkedéssel. Vásárlóerő-paritáson számolva a növekedés 11 százalék, ami jelenleg a negyedik legjobb eredmény, bár ez az adat még előzetes becslés, és a későbbiekben változhat. Az euróban mért növekedés ugyanakkor már végleges, így ebben a mutatóban Magyarország biztosan az első helyen áll.

A főtanácsadó hangsúlyozta: több uniós országban –

Romániában, Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában – nem volt minimálbér-emelés,

a béreket befagyasztották.

Lengyelországban és Belgiumban ugyan történt emelés, de annak mértéke elmaradt a tavalyi inflációtól. Magyarországon ezzel szemben a várható 3,2 százalékos infláció mellett a minimálbérek reálértéke 7,6 százalékkal emelkedhet, ami szintén az unió legjobbjai közé tartozik.

Az államtitkár kiemelte: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni.

A vásárlóerő tekintetében Magyarország már hat országot előz meg: a minimálbér alacsonyabb Észtországban, Lettországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Máltán is. Szalai Piroska arra is kitért, hogy

Magyarországon a foglalkoztatottak mindössze mintegy 5 százalékának alapbére a minimálbér,

így a keresetek alakulására nagyobb hatással van a garantált bérminimum, amely az unió középmezőnyében helyezkedik el. Ezzel szemben Romániában egyes becslések szerint a munkavállalók akár 40 százaléka is minimálbért keres.

Az Európai Unió öt országában nincs egységes, hivatalos minimálbér, és a szabályozás több ponton is eltér az egyes tagállamok között. Magyarországon ugyanakkor az elmúlt 16 évben mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum soha nem látott mértékben nőtt: nominálisan több mint négyszeresükre, reálértéken pedig több mint duplájukra emelkedtek.

A minimálbér jelenleg 120 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 109 százalékkal ér többet, mint 2010-ben.

Szalai Piroska szerint ezt a bérdinamikát fenn kell tartani, ami csak akkor valósulhat meg, ha az áprilisi választások után is a jelenlegi kormányzás marad. Megfogalmazása szerint ellenkező esetben a pénz más irányba menne, miközben Ukrajna már várja a változást – idézve Dmitro Kulebát, a volt ukrán külügyminisztert, aki úgy fogalmazott: „mindenki azért imádkozik, hogy megbukjon a Fidesz”.