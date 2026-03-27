Ezrek menekültek el Ukrajnából

Szerző: MTI

2026. március 27. 09:05

Az ukrán-magyar határszakaszon 3548-an léptek be Magyarországra csütörtökön - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.