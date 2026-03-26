40 milliárdból megújult a Budai Irgalmasrendi Kórház - egy álom vált valóra Kozma Imre atya nyomán

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 26. 13:37

Befejeződött a Budai Irgalmasrendi Kórház átfogó felújítása, az épületet csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között.

Tari Zsolt, az egészségügyi intézmény főigazgatója a köszöntőjében azt mondta, a mostani esemény a Betegápoló Irgalmasrend életében ahhoz hasonlítható, mint amikor a rend visszakapta az irgalmasrendi kórházat Kozma Imre atyának köszönhetően.

Beszédében - megemlékezve a Betegápoló Irgalmasrend másfél éve elhunyt magyarországi vezetőjéről - úgy fogalmazott:

"Kozma Imre atya jelölte ki azt az utat, amin most járunk. Ma üres maradt egy szék, mert Kozma Imre atya ma már nem tud velünk lenni."

Kiemelte: a kórházban egyszerre van jelen a múlt tisztelete, a jelen szolgálata és a jövő ígérete. A Budai Irgalmasrendi Kórházban naponta több száz ember tapasztalja meg, hogy mit jelent a keresztény betegellátás, mit jelent az irgalmasrend karizmája, a hospitalitás. Tari Zsolt köszönetet mondott a Betegápoló Irgalmasrend bécsi vezetésének az anyagi támogatásért és a stratégiai útmutatásért, a magyar kormánynak pedig a pénzügyi hozzájárulásért.

A főigazgató kiemelte, a legnagyobb köszönet azonban a kórház dolgozóit illeti azért, hogy az építkezés nyolc éve alatt a betegellátás folyamatos tudott maradni. A kórház közössége bebizonyította elköteleződését, hogy szeretne részt venni a magyar egészségügyi ellátásban, és keresztény szemléletben gyógyítani - tette hozzá.

Rudolf Knopp, a Betegápoló Irgalmasrend közép-európai rendtartományának tartományfőnöke arról beszélt, Kozma Imre atya előrelátással, bátorsággal és Istenbe vetett bizalommal ismerte fel, hogy csak bővítéssel és felújítással lehet a betegek számára megfelelő, korszerű és jövőbe mutató ellátást biztosítani. "Mi, testvérek hisszük, hogy a kórház új struktúrájával megfelelő feltételeket teremtettünk egy modern kórházi működés számára" - fogalmazott a tartományfőnök.

Rudolf Knopp megjegyezte: ez a rendi és munkatársi elköteleződés csak az állam jelentős pénzügyi támogatásával volt lehetséges, a rend hozzájárulása mellett a magyar kormány vállalta a finanszírozás "oroszlánrészét", amiért köszönetet kell mondani. Úgy fogalmazott: ez az átadás a betegek ünnepe, hiszen ők élvezhetik majd a megújult kórház minden előnyét.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára azt mondta,

"magas színvonalú szakmai munka, keresztény lelkiség és az Imre atyára jellemző rendíthetetlen állhatatosság"

jellemzi a Budai Irgalmasrendi Kórház szakmai közösségét.

Felidézte: a kórház átépítésének, felújításának tervezési munkái 2014-2015-ben kezdődtek, az építkezés 2017-ben. Hozzátette: a teljes költségvetés megközelítette a 40 milliárd forintot.

Kitért arra is, hogy egy egészségügyi intézmény rekonstrukciója gondos előkészítő és mérnöki munkát, valamint komoly ellátásszervezést igényel, a kórház közössége ez utóbbinak maximálisan megfelelt, és a kollégák egy infrastruktúrájában megújult létesítményben folytathatják magas színvonalú tevékenységüket.

Orbán Viktor kormányfő szavait tolmácsolva Takács Péter azt kérte, Imre atya szellemiségében folytassák mindennapi munkájukat a hozzájuk forduló betegekért. Az ünnepségen leleplezték Kozma Imre emléktábláját; az épületet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.

Takács Péterrel a Patrióta Nagygyűlésen beszélgettünk aktuálpolitikai kérdésekről.