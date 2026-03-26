Gulyás Gergely: az Otthon Start a rendszerváltozás óta a legsikeresebb otthonteremtési program

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 26. 15:06

Az Otthon Start a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja - közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón csütörtökön.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette: a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. Ismertette: már a 31 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik nemcsak igényelték, hanem akiknek folyósították is a fix három százalékos kölcsönt.

A házasok aránya 46 százalék, az átlag életkor 34 év és az Otthon Start-ot felvevők 80 százaléka 40 alatti. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év - sorolta.

A háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen majdnem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel- szerződéseket, ebből az Otthon Start Program keretében kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint.

Ez jól mutatja, hogy milyen jelentős helyet foglal el a hitelpiacon és milyen jelentős segítséget nyújt az építőiparnak is - értékelt a miniszter.

Az Otthon Start hitelprogramról és a családtámogatások rendszeréről Szalai Piroskával, Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadójával beszélgettünk korábban a Látszat és Valóság podcastben.