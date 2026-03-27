Üzenet haza címmel megnyílt a Wass Albert hagyatékát bemutató kiállítás az OSZK-ban

Szerző: MTi/Gondola

2026. március 27. 07:37

Üzenet haza címmel csütörtökön megnyílt és péntektől látogatható a Balassi-kardos költő, Wass Albert hagyatékát bemutató kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kiállítás megnyitóján felidézte, hogy március 6-án történelmi jelentőségű megállapodás született az Országos Széchényi Könyvtár és a Wass Albert hagyatékát gondozó alapítvány között a hagyaték hazatéréséről. "A hazatérő ládák nemcsak papírokat rejtettek, hanem történelmet, hitet, kitartást és identitást hoztak vissza közénk" - hangsúlyozta.

Mint mondta,

a diaszpórák legjelentősebb irodalmi hagyatéka "térhetett haza", amely nem csak az irodalmat, de a teljes nemzetet szolgálja.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: Wass Albert útja a kitartás, a hűség, a küzdelem története. "Egy olyan ember útja, aki a száműzetésben sem mondott le arról, hogy magyar maradjon, és aki nem csupán megőrizte, hanem gyarapította is azt a kulturális örökséget, amelyet ma is magunkénak vallunk, továbbörökítünk."

Kiemelte: az Országos Széchényi Könyvtár, amely "a nemzeti emlékezet őrzője, a tudás és a kultúra bástyája", egy olyan örökséggel gazdagodott, amely egyaránt irodalmi és nemzeti jelentőségű.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a hagyaték hazakerüléséről azt mondta: ez "nem csupán gyarapodás, hanem

erkölcsi és kulturális megerősítés is, annak bizonyossága, hogy a nemzet szellemi kincsei mindig megtalálják méltó helyüket".

Kiemelte, hogy a kiállítás nem egyszerűen dokumentumok, kéziratok és tárgyi emlékek együttese, hanem "egy életmű sűrítménye, egy olyan életé, amelyet a hűség, a rendíthetetlen hit és a száműzetés fájdalma formált".

A tárlat végigkíséri az író életútját, kiemeli a meghatározó életeseményeket, hiszen láthatók benne a szerző írógéppel írt művei, valamint személyes tárgyai, többek közt írógépe, íróasztala, túrahátizsákja és bőröndje is - tette hozzá.

Az igazgató hangsúlyozta: a nemzeti könyvtár küldetése, hogy megőrizze és továbbadja mindazt, ami maradandó, ezért a hagyaték befogadásával nem csupán egy író műveit őrzik meg, hanem "egy erkölcsi örökséget is, a hűség példáját, a hit erejét, és a nemzeti összetartozás eszményét".

A kiállításhoz kapcsolódva bejelentette: a nemzeti könyvtár atlasz szolgáltatására felkerült 17 olyan tematikus, többek között közigazgatási, domborzati, nemzetiségi és gazdaságföldrajzi térkép, amely szorosan köthető Wass Albert életútjához, és a kiállítás anyagában is megjelenik.

Hazai Kinga, a Czegei Wass Alapítvány képviselője úgy fogalmazott: egy életmű sorsa azon múlhat, hogy a jogutódok hogyan bánnak a hagyatékkal, mit tesznek azért, hogy a szerző alkotószellemisége a köztudatban fennmaradjon. Kiemelte: Wass Albert fiai példaértékű munkával látták el ezt a feladatot 1998 óta, többek közt azzal, hogy

létrehozták a Czegei Wass Alapítványt Floridában, és a szerzői jogokat az alapítványban helyezték el,

hogy igazán méltó módon tudják kezelni a hagyatékot. Hozzátette: az örökösök felismerték, hogy a magyar állam az egyetlen igazi őrzője a hagyatéknak, és annak átadásával mindenki számára elérhetővé és kutathatóvá tették "ezt a páratlan gyűjteményt".

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke elmondta: Wass Albert írói hagyatékának hazakerülése azért is fontos, mert ilyen módon az életmű teljes egészében hozzáférhetővé válik a tudomány részére is. Kiemelte:

az életmű a magyar irodalom és egyúttal a magyar, illetve székely identitás fontos része,

büszkeség volt annak hazakerülésében közreműködni.

Takaró Mihály irodalomtörténész, a hagyaték kurátora úgy fogalmazott: a kiállítás az írót és az egyetemes magyarságért végzett hatalmas munkáját ünnepli.

Az irodalomtörténész beszédében felidézte a szerző munkásságának legfontosabb részeit, regényírói, novellista és költői munkásságának jelentőségét, sokszínűségét.

"Wass Albertet olvasni annyit jelent, hogy minden sorától, aki olvassa, kicsit magyarabb lesz"

- hangoztatta.

A tárlaton láthatók többek közt Wass Albertnek az Erdélyi Világszövetség társelnöki pozíciójához kapcsolódó dokumentumai, Szeleczky Zita színésznővel folytatott levelezésének darabjai, eredeti kézírásos és gépelt kéziratai, az erdélyi magyarság történetét feldolgozó, angol nyelven megjelent kiadványai, valamint személyes tárgyai is.