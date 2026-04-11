Fico: soha nem találkoztam még olyan függetlenségi harcossal, mint Orbán Viktor

Szerző: MTI

2026. április 11. 19:07

Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és a választásokon minden politikai célja teljesülését kívánom neki - szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyzésében.

"Magyarország miniszterelnökének,

Orbán Viktornak azt kívánom, hogy a parlamenti választásokon teljesüljön minden politikai célja"

- hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Robert Fico. Hozzátette: a magyarországi választásokat követni fogja Vietnámból, ahol rövid hivatalos látogatást tesz.

"Hosszú politikai karrierem során soha nem találkoztam még olyan, a függetlenségért és a nemzeti érdekekért küzdő harcossal, mint a magyar miniszterelnök"

- emelte ki bejegyzésében Robert Fico.

Rámutatott:

Orbán Viktorral nagyon sok energiát fektettek a jó minőségű baráti kapcsolatokba a két ország között,

és abba, hogy azokban a nemzeti kisebbségek helyzete a normálisnál jobb legyen.