Fico: soha nem találkoztam még olyan függetlenségi harcossal, mint Orbán Viktor
Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és a választásokon minden politikai célja teljesülését kívánom neki - szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyzésében.
"Magyarország miniszterelnökének,
Orbán Viktornak azt kívánom, hogy a parlamenti választásokon teljesüljön minden politikai célja"
- hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Robert Fico. Hozzátette: a magyarországi választásokat követni fogja Vietnámból, ahol rövid hivatalos látogatást tesz.
"Hosszú politikai karrierem során soha nem találkoztam még olyan, a függetlenségért és a nemzeti érdekekért küzdő harcossal, mint a magyar miniszterelnök"
- emelte ki bejegyzésében Robert Fico.
Rámutatott:
Orbán Viktorral nagyon sok energiát fektettek a jó minőségű baráti kapcsolatokba a két ország között,
és abba, hogy azokban a nemzeti kisebbségek helyzete a normálisnál jobb legyen.