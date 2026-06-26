Fővárosi Fidesz-KDNP: a Tisza Párt nem vállal felelősséget Budapest gazdálkodásáért

Szerző: MTI

2026. június 26. 18:35

A fővárosi Fidesz-KDNP-frakció azzal vádolta a Tisza Pártot pénteken, hogy nem vállal felelősséget Budapest gazdálkodásáért, mert nem hajlandó felügyelőbizottsági tagokat delegálni a fővárosi cégekbe.

Az ellenzéki frakció vezetője a fővárosi közgyűlés pénteki ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján feltette a kérdést, ha a Tisza-frakció számára fontos az átláthatóság, annak felügyelete, hogy

miként költik el a cégek a közpénzt, miért nem hajlandó tagokat delegálnia költéseket kontrolláló testületbe.

Szepesfalvy Anna hozzátette, ha a kormány valóban meg akar egyezni a fővárossal, neki is fontos, hogy teljes képet kapjon Budapest működéséről.

A pártok által delegált felügyelőbizottsági tagok olyan szakértők, akik saját vagyonukkal felelnek azért, hogy szabályosan működjenek a cégek, ha pedig szabálytalanságot tapasztalnak, jelezzék azt a megfelelő fórumokon - közölte.

2024-ben a Fidesz-KDNP azért nem delegált tagokat a felügyelőbizottságokba, mert az volt a hipotézise, hogy a közgyűlésben nagyobb kontrollt tud majd gyakorolni a vállalatok felett. A képviselőcsoport mára belátta, hogy tévedett, ezért felülvizsgálta döntését, és delegált képviselőiket a testületekbe - mondta a politikus.

Szepesfalvy Anna, felidézve Bujdosó Andrea, a Tisza-frakció korábbi vezetőjének nyilatkozatát, miszerint júniusra kisimulnak az ellentétek a kormányzat és a főváros vezetése között, azt mondta,

a megállapodásnak semmi nyoma, mégsem vizsgálták felül a főváros költségvetését.

A Fidesz-KDNP-frakció, a többséggel szemben, nemmel szavazott Karácsony Gergely főpolgármester azon javaslatára, amely hatályon kívül helyezte a főváros költségvetésének féléves, ütemezett felülvizsgálatáról szóló döntést.