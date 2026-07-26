21 éves bűnöző a berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 26. 10:04

Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt - közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnap.

A támadó egy

fehér kisbusszal hajtott a tömegbe, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette.

A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos.

A hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a gyanúsítottat

májusban engedték ki egy javítóintézetből,

és a családja Berlinben él.