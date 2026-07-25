Franciaországban az államfő a hadsereg mozgósítását kérte
A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint.
Gironde megyében
110 ezer embert menekítettek ki,
és 53 lakóház égett le - mondta Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Landes megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben, az Atlanti-óceán partvidékén.
A népszerű idegenforgalmi célpontot,
a Cap Ferret-félszigetet pénteken teljes evakuálták a hatóságok.
A turisták és a helyiek gépkocsikonvojokban, illetve hajókkal hagyták el nappal és az este folyamán a területet a szerdán kezdődött és nagyon gyorsan terjedő tűz miatt.
A belügyminiszter teljesen példátlannak nevezte a kialakult helyzetet.
"Még soha nem láttunk ilyet, egy ilyen mértékű konvektív tüzet" - mondta Laurent Nunez a Gironde megyében pusztító tűz kapcsán, amely eddig
több mint 19 ezer hektárt perzselt fel, és jelenleg "Bordeaux felé halad".
Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte "a polgári védelem maximális megerősítése érdekében" a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben - közölte az államfői hivatal az AFP hírügynökséggel.
Az államfő kérésére a miniszterelnök, Sébastien Lecornu este 10 órakor
összehívott egy tárcaközi válságstábot az országot sújtó erdőtüzek miatt.
A munkacsoportban a belügyi, az egészségügyi, a közlekedési és a környezetvédelmi tárca, valamint a hadsereg képviselői kaptak helyet - tudatta a miniszterelnöki hivatal.