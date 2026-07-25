Franciaországban az államfő a hadsereg mozgósítását kérte

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 25. 10:05

A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint.

Gironde megyében

110 ezer embert menekítettek ki,

és 53 lakóház égett le - mondta Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Landes megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben, az Atlanti-óceán partvidékén.

A népszerű idegenforgalmi célpontot,

a Cap Ferret-félszigetet pénteken teljes evakuálták a hatóságok.

A turisták és a helyiek gépkocsikonvojokban, illetve hajókkal hagyták el nappal és az este folyamán a területet a szerdán kezdődött és nagyon gyorsan terjedő tűz miatt.

A belügyminiszter teljesen példátlannak nevezte a kialakult helyzetet.

"Még soha nem láttunk ilyet, egy ilyen mértékű konvektív tüzet" - mondta Laurent Nunez a Gironde megyében pusztító tűz kapcsán, amely eddig

több mint 19 ezer hektárt perzselt fel, és jelenleg "Bordeaux felé halad".

Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte "a polgári védelem maximális megerősítése érdekében" a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben - közölte az államfői hivatal az AFP hírügynökséggel.

Az államfő kérésére a miniszterelnök, Sébastien Lecornu este 10 órakor

összehívott egy tárcaközi válságstábot az országot sújtó erdőtüzek miatt.

A munkacsoportban a belügyi, az egészségügyi, a közlekedési és a környezetvédelmi tárca, valamint a hadsereg képviselői kaptak helyet - tudatta a miniszterelnöki hivatal.