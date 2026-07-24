Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP a súlyos alkotmánysértések miatt

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 24. 09:08

A Fidesz és a KDNP megpróbálja helyreállítani hazánkban a jogállamiságot. A két párt ahhoz az Alkotmánybírósághoz fordult, amely testület ugyancsak súlyos politikai fenyegetés alatt sínylődik.

Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát.

Az Ab honlapján olvasható, július 22-én érkezett

több mint 40 oldalas utólagos normakontroll indítvány

végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az Ab állapítsa meg:

az Országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső,

zárt személyi körre szabott közjogi döntések

elfogadására használta fel.

Továbbá az Ab állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése

nem felel meg az eljárási követelményeknek,

ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg.

Az indítvány kitér arra is, hogy az Ab az érdemi határozat meghozatala előtt forduljon az Európai Unió Bíróságához és kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást a korábbi képviselői mandátumok alapján megállapított nemzeti parlamenti választhatatlanság és a hivatalban lévő alkotmánybírók mandátumát új életkori feltétellel lerövidítő alkotmánymódosítás kérdésében.

Címkép: A trónra vetett koronázó palást: Rieger Tibor M. S. mester-díjas, Kossuth-díjas szobrász alkotása. A Magyar Királyság 945 éves múltja történelmi értékké emelte az alkotmányosságot. A Fidesz és a KDNP ezt az értéket próbálja helyreállítani az elhatalmasodó önkény ellen. Molnár Pál felvétele