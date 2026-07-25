Semjén Zsolt: A nemzetpolitikai fundamentumok elvehetetlenek

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 25. 10:36

A hazafias pártkoalíció megerősítette a nemzetet az eltelt 16 évben: a Kárpát-medence magyarjai érezhették Belső-Magyarország támogatását, így magyarságukban megszilárdultak. .

Kormányok jönnek-mennek, de a fundamentumok állnak és elvehetetlenek. „Az egész általam irányított nemzetpolitikát a kezdetektől arra építettem, hogy visszacsinálhatatlan legyen.” Mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad – szögezte le a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen a KDNP elnöke, aki Kató Béla erdélyi református püspököt idézve azt mondta,

„úgy éljük itt túl a világ változásait, hogy ha van tíz jó évünk, abból ki lehet bírni tíz rosszat”.

Semjén Zsolt kulcsfontosságúnak nevezte, amikor az alkotmányban rögzítették, hogy a magyar állam nemcsak felelősséget érez a külhoni magyarságért, hanem felelősséget visel. Felidézte, hogy megalkották Trianonra válaszul az Összetartozás törvényt és újraindították a Magyar Állandó Értekezletet.

„Az a tízezer nagy beruházás, amit az elmúlt 16 évben itt csináltunk, az itt marad. Azokat az épületeket senki nem fogja tudni elvinni” – jelentette ki a KDNP elnöke. Hozzáfűzte, az a kétszázharmincezer gyerek, aki ma magyar iskolában tanul külhonban, azoknak a magyarságát, magyar tudását, magyar intézményrendszerhez való kötődését senki nem tudja elvenni visszamenőlegesen.

És az az egymillió-kétszázezer ember, aki nemzettársunkból honfitársunk lett a magyar állampolgárság által,

és ezáltal a nemzet közjogi egyesítésének a részévé vált, őtőlük nincs az a hatalom, ami ezt elvegye – fogalmazott a korábbi nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Közölte: „a programjainkkal és a támogatásainkkal elértünk minden Kárpát-medencei magyar közösséget, minden Kárpát-medencei magyar települést, több mint kétmillió külhoni magyar embert.”

Megvalósítottunk tízezer nagy beruházást, hatezerötszáz intézmény és szervezet működését segítettük, hétszáz óvodát tataroztunk ki és százötven vadonatújat építettünk, kétszázharmincezer gyerek jár magyar iskolába külhonba, a Határtalanul program keretében

hatszázezer gyermek jutott el iskolai intézményes formában Magyarországról külhoni környezetbe

– sorolta hosszasan az eredményeket Semjén Zsolt.

Kitért arra, hogy vannak olyan kérdések, amiben valóban konszenzus kellene. Ilyen például az egyházpolitika is, de a legfontosabb a határon túli magyarok támogatása – hangsúlyozta. Hozzátette, a Sapientia támogatása nem pártpolitikai kérdés, a magyar államnak politikától függetlenül »kutyakötelessége« a külhoni egyetemeknek, gimnáziumoknak, iskoláknak, óvodáknak a fenntartását támogatni az adott nemzetrész sajátos helyzetének megfelelően.

„Nekem személyes életcélom volt a külhoni magyarság állampolgárságának a megadása”

– mondta a KDNP elnöke, rámutatva, addig tudja a külhoni magyarság az érdekeit érvényesíteni, amíg szavazati joga van. A szavazati jog egyébként alkotmányosan is hozzátartozik az állampolgársághoz, de nincs az a politikai hatalom, ami el tudja venni a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat.

Aki egyszer magyar állampolgár lett, az

magyar állampolgár marad, a gyereke, az unokája, az ükunokája is magyar állampolgár lesz

– jelentette ki Semjén Zsolt. Leszögezte: „az épületek itt maradnak. Egyik templomnak a tetejét se fogják tudni elbontani. Háromezernyolcszáz templomot tataroztunk ki a Kárpát-medencében és kétszáz vadonatújat építettünk. Ezek itt maradnak évtizedekre, emberöltőkre, évszázadokra. És mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad” – fejtette ki a kereszténydemokrata politikus.

semjen

Hangsúlyozta: józan együttműködésre van szükség a mindenkori kormánnyal a külhoni magyar intézmények támogatására, az elért eredmények fenntartására, mert ez nem pártpolitikai kérdés.

Biztos vagyok abban, hogy a külhoni magyarság azzal az erővel, amivel túlélte Trianont, és azzal a háttérrel, amit az elmúlt másfél évtizedben megcsináltunk, túl fogja élni a nehézségeket.

A magyarság örök, és a magyar nemzetrészek is megmaradnak, mert élni akarnak.

„A mi politikánk az volt, hogy minden támogatást megadjunk ahhoz, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az megmaradhasson magyarnak” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Címkép: kdnp.hu/MTI