Szerző: MTi/Gondola

2026. július 25. 09:08

Nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is színesíti az idei Zeneszüret programjait Pécsen. A szeptember 15. és 20. között megrendezett komolyzenét népszerűsítő eseményt 2011 óta rendezi meg évről évre a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (Filharmónia).

A társaság MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében azt írták: az ismét Pécs különböző pontjain klasszikus zenére épülő programokat kínáló esemény keretében

a Filharmónia Magyarország 70 éves fennállása alkalmából

idén ősszel Pécs a hazai és a nemzetközi klasszikus zenei élet kiemelt találkozóhelyévé válik.

A különleges jubileumi év alkalmából Pécs belvárosában szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a Mustra - Klasszik Street betétprogramot, mely egyszerre utcazene fesztivál, tehetségkutató és közösségi élmény.

A Filharmónia olyan klasszikus zenei előadókat, kamarazenekarokat, szólistákat és más formációkat vár, akik szívesen

kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből

és közvetlen kapcsolatot teremtenek a közönséggel. A cél nem pusztán az utcazenélés.

A program arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatív módon gondolják újra a klasszikus zene előadását:

szokatlan hangszerelésekkel, különleges térhasználattal,

látványos megjelenéssel vagy akár performatív elemekkel tegyék felejthetetlenné produkciójukat. Az első helyezett egymillió forintos fődíjban részesül, míg a második fellépési lehetőséget kap a Filharmónia egyik nyári koncertsorozatában, a harmadik pedig értékes ajándékcsomaggal gazdagodik. A versenyre a Filharmónia honlapján lehet jelentkezni augusztus 15-ig - közölték.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny izgalmas fordulóinak a Kodály Központ ad otthont.

Itt mutatkoznak be azok a fiatal zongoraművészek, akiknek pályáját érdemes figyelemmel kísérni: közülük kerülhetnek ki a jövő nemzetközi koncertéletének meghatározó előadói - hívták fel a figyelmet.

Az eseményt szeptember 15-én Olga Kern zongoraművésznő páratlan estje nyitja meg. Szeptember 18-án és 20-án pedig már a verseny döntőinek izgalmát élvezheti a közönség.

A Zeneszüret fesztiválról további részletek a www.filharmonia.hu oldalon olvashatók.