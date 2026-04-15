Gajdics Ottó: Kezdődik a bábjáték

Szerző: Gondola

2026. április 15. 15:36

Gajdics Ottó szerint Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet az uniós források megszerzése miatt, mivel Európai Bizottság és Ursula von der Leyen feltételekhez köti a pénzek kifizetését. A szerző úgy látja, Brüsszel akár 27 pontos követelményrendszert is támaszthat, amely politikai és gazdasági engedményeket vár el Magyarországtól.

A cikk szerint ezek között szerepelhet a migrációs politika megváltoztatása, az orosz szankciók támogatása és Ukrajna finanszírozása, ami ellentmondhat a korábbi magyar álláspontnak. A szerző úgy véli, az új kormány így választás elé kerülhet: vagy megfelel az uniós elvárásoknak, vagy fenntartja a nemzeti szuverenitásra épülő politikát.

Felveti azt is, hogy a gyors forrásszerzés érdekében a kormány belpolitikai feszültségeket is vállalhat, miközben kommunikációs kihívás lesz összehangolni a külföldi és a hazai üzeneteket. Akárhogy is, az új vezetés komoly politikai és gazdasági dilemmák előtt áll, amire nem biztos, hogy fel vannak készülve.