Gulyás Gergely: A migránspolitika feladását kéri-e Brüsszel a nekünk járó pénzért cserébe?

Szerző: MTI

2026. május 24. 16:35

A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitel-válság, nincs fojtogató munkanélküliség és nincs IMF-gyámság sem - közölte közösségi oldalán vasárnap a Fidesz frakcióvezetője.

Gulyás Gergely azt írta:

teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció, és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban.



"A miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén."

A fideszes politikus szerint viszont "nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza-kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint, hogy igaz-e, hogy

Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe."

Hozzátette, a miniszterelnök az interjúban arra sem adott magyarázatot, hogy a kétharmados felhatalmazást a kormánytöbbség miért

visszamenőleges hatályú alkotmányozásra

használja.

"Miért gondolják azt, hogy az emberek demokratikus választási lehetőségét érdemes, sőt, szükséges korlátozni?" - fogalmazott Gulyás Gergely.