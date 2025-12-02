Hiányzik a gyakorlati útmutatás: ezért nem tudják kihasználni a kisvállalkozások a digitális és MI-megoldásokat

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 2. 09:37

A magyar és európai kisvállalkozások nyitottak a digitális és MI-eszközökre, de a bizonytalanság és a gyakorlati útmutatás hiánya visszatartja őket.

Az európai és a magyar kisvállalkozások nagy része szeretné kihasználni a digitális és mesterséges intelligencia (MI) megoldások előnyeit, azonban ezt nagyban akadályozza, hogy hiányzik a gyakorlati útmutatás - állapítja meg a team.blue digitális szolgáltató legfrissebb Digitális Érettségi Jelentése.

A több mint 30 országban, több mint 8 ezer kisvállalkozás részvételével készített nemzetközi kutatás szerint a cégek 30 százaléka nem tudja, milyen digitális eszközöket érdemes használnia, 26 százalék pedig nem érzi magát elég magabiztosnak a használatukhoz. A kisvállalkozások még mindig túl bonyolultnak érzik a digitális eszközök világát. Bár csaknem egyötödük használ már aktívan MI eszközöket, és további 36 százalék kísérletezik velük, az ilyen megoldások iránt még mindig nagy a bizalmatlanság.

A jelentés szerint a kisvállalkozásoknak nem több eszközre van szükségük, hanem segítő kezekre, amelyek egyszerűsítik a döntéshozatalt: a cégek fele lépésről lépésre igényelne útmutatást, 42 százalék szeretne egyértelmű ajánlásokat, 38 százalék oktatást vagy workshopot.

A magyar eredmények összhangban vannak a nemzetközi trendekkel: a vállalkozók nyitottak és érdeklődők, de igényelnék az MI használatával kapcsolatos gyakorlati útmutatást.

A team.blue Európa egyik vezető digitális szolgáltatója, több mint 60 helyi márkával és több mint 3,5 millió ügyféllel van jelen 22 országban, köztük Magyarországon. Szolgáltatásaik között szerepel a hosting, domainek, biztonság, e-kereskedelmi megoldások, felhőszolgáltatások és alkalmazások.