Hidvéghi Balázs: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba

Szerző: MTI

2026. április 11. 14:04

A kormány elutasítja az Európai Bizottság politikai beavatkozását a magyarországi választásokba, és üdvözli az amerikai kongresszusi képviselők levelét, amelyet ebben az ügyben írtak az Európai Bizottság elnökének - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hidvéghi Balázs a részletekről elmondta,

két amerikai kongresszusi képviselő levélben fordult Ursula von der Leyenhez, felróva neki, hogy az Európai Bizottság beavatkozik a magyarországi választásokba.

Hangsúlyozta: az Európai Bizottság aláássa az európai intézményekbe vetett közbizalmat. Az államtitkár azt mondta, az Európai Bizottság beavatkozása két módon zajlik: az egyik a

politikai tevékenységet végző akciócsoportok óriási összeggel történő finanszírozása,

a másik a cenzúrázás, ami elsősorban az online térben közölt tartalmak korlátozását jelenti.