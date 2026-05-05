Megbukott Ilie Bolojan kormánya Romániában

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 5. 16:34

Megbukott az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a román parlament keddi együttes ülésén tartott bizalmi szavazáson.

A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) terjesztette be, és 281 képviselő, illetve szenátor támogatta.

A kormány megbuktatásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A történtek után a következő lépés az államfő döntése: Nicușor Dan konzultációkat kezd a parlamenti pártokkal, majd kijelöli az új kormányfő-jelöltet.

Az elnök korábban jelezte, hogy nem támogat olyan kormányalakítást, amely az AUR részvételével vagy támogatásával jönne létre, és célja, hogy Románia továbbra is nyugati orientációjú kormányzással működjön.