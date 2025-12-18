Janó-Veilandics Franciska: Karácsony migrációügyben is segít lapítani a Tisza-frakciónak

Szerző: Gondola

2025. december 18. 06:05

Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés kereszténydemokrata tagja szerint a tegnapi ülésén levették a napirendről a Migrációs és Menekültügyi Paktum végrehajtását elutasító javaslatot, ami Karácsony Gergely főpolgármester és a fővárosi Tisza-frakció hallgatólagos együttműködésének eredménye. A Tisza politikusai ugyanis nem vállalhatják nyíltan az álláspontjukat, mivel Brüsszelben támogatják a migrációt, miközben a fővárosi közgyűlésben kerülik a téma nyílt megvitatását.

A Tisza képviselői tudatosan nem beszélnek a migráció kérdéséről, mert tartanak a választói reakcióktól, és attól, hogy kiderülne: szerintük Magyarországnak engednie kellene a migrációs nyomásnak.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozza, hogy az illegális bevándorlás valós és súlyos probléma, amely nyugat-európai nagyvárosokban már mindennapi biztonsági gondokat okoz.

Budapest különösen sérülékeny lenne a migráció következményeivel szemben, ezért fontos egyértelműen elutasítani a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz-KDNP célja az, hogy Magyarország ne váljon bevándorló országgá, és a kérdésben nyílt, őszinte politikai állásfoglalásra van szükség.