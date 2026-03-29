Kocsis Máté: "Tiszás alvilági verőemberek jogellenes és indokolatlanul erőszakos fellépései"

Szerző: MTI

2026. március 29. 22:06

Tisztelettel érdeklődnék a magyar rendőrség területileg illetékes vezetőitől, hogy meddig kell még eltűrniük a magyar állampolgároknak, hogy alvilági verőemberek jogellenesen és indokolatlanul erőszakosan lépjenek fel a közterületeken azokkal szemben, akikre a Tisza Párt elnöke, vagy valamelyik alkalmazottja rámutat? - tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött videójánál a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté szerint "a jogsértések száma ebben a videóban nem egy".

A több mint 3 perces videó a Tisza Párt egyik rendezvényén készült, a háttérben hallható, ahogy Magyar Péter beszél.

A videó bemutatja, ahogy

egy férfit akarata ellenére a rendőrökhöz vezetnek a rendezvényt biztosítók.

A férfi a rendőröknek tagadta, hogy agresszíven lépett volna fel.

Mint mondta,

a színpad előtt állt és bekiabált a beszélőnek, hogy ne hazudjon.

Erre odarendelte a fogdmegjeit, "azok megfogtak hárman és idehoztak". Azt állította, hogy az egyik biztonsági ember többször megrúgta. A férfi közölte a rendőrökkel, hogy fel szeretné jelenteni a biztonsági embereket.