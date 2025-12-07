Labdarúgó NB - Helyfoglalások esélye a forduló záró meccsein

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 7. 08:04

Izgalmas átrendeződések történhetnek az első osztályú futballban a mai három mérkőzésen.

Arra kevés esély van, hogy a Győr otthon kikapjon a Kazincbarcikától, ha ez lenne, akkor a rokonszenves edző, Kuttor Attila együttese, noha kieső helyen maradna, de zárkózna a Spartacushoz.

Több az esély az ETO győzelmére, a klub ezzel a három ponttal a tabella élére is ugorhat.

Ehhez az kell, hogy a Kisvárda a Groupamában verje meg a Fradit, s a zöldfehérek eddigi hazai erőlködését nézve ez nem kizárható. Hiszen éppen a most kieső helyre zuhant Spartacus is megverte az FTC-t a Groupamában. A valamivel valószínűbb fejlemény az, hogy a Ferencváros megveri a Kisvárdát, és így az ETO a számára reális második helyet foglalná el, és itt akár le is cövekelhetne.

A Ferencváros nagy lehetősége most az, hogy három ponttal előzze meg a jelenleg vele azonos pontszámú Vasutast. A következő fordulóban épp a DVSC lesz a zöld-fehérek ellenfele, így két fordulóban hat ponttal húzhatna el a korábbi riválistól. Kérdés, hogy Robbie Keane-nek sikerül-e feltüzelnie csapatát, vagy a gárda szokásosan edzőmérkőzésként kezdi a nagyon is tétre menő bajnoki összecsapást.

Ha lagymatagon indítják a meccset, akkor a Kisvárda zakót mérhet rájuk.

Utóbbi esetben a Kisvárda megelőzné a Felcsútot.

Meglehetősen izgalmas az alsóházi csata, az Újpest és a ZTE erőpróbája is. Ha a lila-fehérek kikapnak, beleragadhatnak a kieső övezetbe. Ha győznek, maguk mellé ránthatják a Zalaegerszeget. Ugyanakkor

ha a ZTE nyer, a hetedik helyre szökkenhet, megelőzve az MTK-t.

December 7., vasárnap:

13.15 – ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+, m4sport.hu)

17.00 – Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (M4 Sport, m4sport.hu)

19.30 – Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport, m4sport.hu)