Labdarúgó NB I - A Ferencváros meccsén Acolatse csavaros lövése fordított

Szerző: MTI

2026. április 10. 22:36

A címvédő Ferencváros a második félidőben fordítva 3-1-re legyőzte hazai pályán a Diósgyőrt péntek este a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójában, így továbbra is három pont hátránnyal követi a listavezető Győrt.

Pályaválasztóként a Ferencváros a legutóbbi húsz Diósgyőr elleni bajnoki mérkőzése közül csak egyet veszített el, öt döntetlen mellett 14 összecsapást megnyert.

A miskolciak rendelkeznek a leggyengébb teljesítménnyel idegenben, mivel csak kilenc pontot szereztek 15 mérkőzésen.

Fizz Liga, 29. forduló:

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 3-1 (0-1)

Groupama Aréna, 9417 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Acolatse (50.), Joseph (60.), Gómez (76.), illetve Pető (23.)

sárga lap: Pető (32.), Kastrati (74.), Tamás M. (86.), Vallejo (94.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Gómez, Raemaekers, Szalai G. - Osváth, Corbu, Kanikovszki, Abu Fani (Gruber, a szünetben), Nagy B. (Acolatse, a szünetben; O'Dowda, 80.) - Yusuf (Joseph, 19.), Kovacevic (Zachariassen, 73.)

Diósgyőri VTK:

Megyeri G. - Kastrati (Szakos, 77.), Szatmári, Tamás M., Bárdos - Bokros, Holdampf, Vallejo, Macsó (Saponjic, 81.) - Colley (Ambrose, 77.), Pető

A vendégeknél az augusztusi bemutatkozása után mindössze a második NB I-es mérkőzésén pályára lépő Megyeri Gábor állt a kapuban, és bár a hazaiak kezdtek bátrabban, a 23 éves játékosnak nem akadt védenivalója. Sőt, két fiatal magyar csapattársa révén

a DVTK került előnybe. Első élvonalbeli bajnokiján Macsó Máté beadását követően Pető Milán fejelt közelről a hálóba a 23. percben.

Tíz perccel később a zöld-fehérek egyenlíthettek volna, mert Megyeri rosszul mozdult ki a kapuból, de Toon Raemaekers fejese után a labda a háló tetején landolt. Ezen kívül más lehetősége nem akadt a címvédőnek, így a szeptemberi összecsapáshoz hasonlóan a miskolciak vezetésével fejeződött be az első játékrész - igaz ősszel kétgólos volt a DVTK előnye.

A szünetben beállt Elton Acolatse, aki az ominózus bajnokin betalált, de még a Diósgyőr futballistájaként, péntek este pedig nem egész öt perccel később szintén eredményes volt. A holland csatár a bal oldalvonal mellől emelt középre,

a labda magasan elszállt mindenki feje felett, Megyeri is úgy számított, hogy elkerüli a kaput, de végül a bal felső sarokba hullott.

Az egyenlítéssel lendületbe jött a hazai együttes, és a 60. percben már a vezetés is összejött Lenny Joseph révén. A mérkőzés a 76. percben dőlt el, amikor Mariano Gómez fejelt közelről a kapu közepébe, Acolatse pedig sérülés miatt elhagyta a pályát.

A Diósgyőr hét forduló óta nyeretlen a bajnokságban, sorozatban négy vereségnél tart, és továbbra is az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen áll.

Győzelmével a Ferencváros újra három pontra közelítette meg a listavezető Győrt,

és ha kedden a Puskás Akadémia elleni, korábbról elhalasztott bajnokit is megnyeri, akkor - több győzelmének köszönhetően - átveszi a vezetést a tabellán.