Labdarúgó NB I - Emberelőnyben győzött az ETO az MTK ellen

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 19:06

A Fradi után az ETO a nemzetközi mérkőzésekre legalkalmasabb csapat a hazai klubfutballban. A zöldfehérek ma felléptek a tabellára, legalább egy napig.

A Győr emberelőnyben szerezve a góljait 3-0-ra legyőzte az MTK Budapestet hazai pályán a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak 239 perc után szereztek újra gólt pályaválasztóként, az algériai Nadir Benbuali pedig kilencedik találatát érte el az idényben, így holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán.

Az MTK augusztus végén nyert legutóbb idegenben, az Újpesten aratott sikere óta négy vereség és egy döntetlen a mérlege.

Fizz Liga, 15. forduló:

ETO FC-MTK Budapest 3-0 (1-0)

Győr, ETO Park, 4220 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavric (91.)

piros lap: Németh H. (43.)

sárga lap: Vitális (67.)

ETO FC:

Petrás - Tóth R., Krpic (Miangue, 88.), Csinger, Stefulj - Gavric, Anton, Vitális (Vingler, 74.) - Bumba (Schön, 74.), Benbuali (Piscsur, 88.), Bánáti (Huszár, 88.)

MTK Budapest:

Demjén - Varju (Szűcs P., 84.), Szépe, Kádár, Kovács P. - Horváth A., Plsek, Németh H. - Molnár Á. (Bévárdi, 72.), Németh K. (Jurina, 64.), Átrok (Kerezsi, a szünetben)

A sorsolás alapján a két csapat augusztusban játszott volna egymással Győrben, de az ETO Park gyepszőnyegét megtámadó gombás fertőzés miatt felcserélték a pályaválasztói jogot.

A változtatás a zöld-fehéreket egyáltalán nem zavarta meg, és az idény eddigi leggólgazdagabb mérkőzésén 7-2-re nyertek a fővárosban. Szombaton szorosabb volt ugyan az összecsapás, de nem kevésbé mozgalmas.

Az MTK már az ötödik percben betalált lesről, így Molnár Ádin gólját érvénytelenített a játékvezető, akárcsak a 23. percben Bánáti Kevinét, mivel a győri támadó kézzel tette maga elé a labdát. A játékrész hajrájában az újabb VAR-vizsgálat eredményeként Németh Hunor piros lapot kapott, mert rátartott Vitális Milán bokájára, az emberelőnyt pedig Nadir Benbuali még a szünet előtt kihasználta, és vezetéshez juttatta a hazaiakat.

Az előző fordulóban Ilja Beriasvili kiállítása miatt a második félidő felét játszotta le emberhátrányban az MTK, most a teljes játékrészt, de a teljesítményén a hajráig ez nem érződött, mert Kerezsi Zalán és Németh Krisztián akár egyenlíthetett volna, ha pontosabban céloz.

A győriek többet és veszélyesebben támadtak ugyan, de Demjén Patrik ismét jól védett, Bánáti lövésénél pedig a lécről vágódott vissza a labda. Aztán a 80. percben a 20 éves támadó csak betalált, ezzel eldöntötte a mérkőzést, de a végeredményt Zeljko Gavric állította be a 91. percben.

A vendégeknél a csereként beálló Marin Jurina állt legközelebb a gólhoz, de fejesénél a 85. percben a labda a jobb kapufán csattant.