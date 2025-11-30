Labdarúgó NB I - Felcsúton győznie kell a Fradinak, vagy...

Szerző: m4sport, gondola

2025. november 30. 10:04

Leszakadóban a Kazincbarcika: Kuttor Attila csapatát immár 4 pont választja el a nem kieső helytől, miután csak ikszre futotta a DVTK ellen Mezőkövesden. Bódog Tamás a Spartacus edzőjeként azzal indokolta a Vasutas elleni vereséget, hogy a DVSC minőségileg jobb csapat. Ez nyilván fals érvelés, hiszen az előző fordulóban a minőségileg sokkal jobb Ferencvárost verte meg a Nyíregyháza. Az MTK emberhátrány miatt kapott nagy zakót Győrben. A Paks utolsó másodperces veresége a reális eredményt állította be: előzőleg rengeteg biztos helyzetet puskázott el a ZTE.

A Ferencváros előzőleg a Groupamában kapott ki a Felcsúttól. Ma a Makovecz-stadionban vághatna vissza a Fradi, ez azonban teljesen bizonytalan. Csütörtökön Isztambulban hatalmas játékerőt mutatott fel a Ferencváros, és döntetlent ért el a Fenerbahce ellen. Ezzel a játékerővel a Felcsútot lemosná a pályáról az FTC, de tudjuk, hogy a zöld-fehérek a bajnokságban úgy játszanak, mintha edzőmeccsről lenne szó. Most az isztambuli 3 helyett 5 magyar játékost kell kezdőként pályára küldenie Robbie Keane-nek, más lesz tehát az összeállítás, ám ennél is fontosabb: sikerül-e az ír trénernek elérnie, hogy csapata vegye komolyan az ellenfelet és a mérkőzést. Bármelyik csapat győz, a második helyre ugrik. A Fradinak most már sorozatgyőzelem kell ahhoz, hogy jövőre is BL-selejtezőt játszhasson, és a legrangosabb európai kupában indulhasson. Ez a magyar klubfutballnak is érdeke, mert bármely más csapat jutna a BL-selejtező lehetőségéhez, udvariasan szólva: komolytalan lenne a kísérlet.

Két magyar edző csap össze Kisvárdán. Ma sokan szurkolnak az Újpestnek, hiszen új trénere lendületbe hozta az addig vergődő csapatot. Ha győzne a lilafehér együttes, akkor sem tudna kitörni az alsóházból.

vasárnap

13:45 – Kisvárda Master Good–Újpest FC (M4 Sport)

19:30 – Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)