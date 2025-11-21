Labdarúgó NB I - Idegenben győzött a ZTE, lenyomta a Győrt

Szerző: mti

2025. november 21. 23:07

A Zalaegerszeg egygólos meccsen nyert a Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Labdarúgó NB I - ETO FC-Zalaegerszegi TE FC

Győr, 2025. november 21. Skribek Alen (b), a Zalaegerszeg és Bánáti Kevin, a Győr és játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában játszott ETO FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. november 21-én. MTI/Krizsán Csaba

A ZTE a legutóbbi négy meccsén háromszor diadalmaskodott, ráadásul a címvédő Ferencváros és az előző idényben negyedik győriek skalpját is idegenben gyűjtötte be.

Fizz Liga, 14. forduló:

ETO FC-Zalaegerszegi TE FC 0-1 (0-0)

Győr, v.: Csonka

gólszerző: Bakti (82.)

sárga lap: Vitális (60.), Vladoiu (74.), illetve Szendrei (53.), Várkonyi (55.), Joao Victor (68.)

ETO FC:

Petrás - Tóth R. (Vladoiu, 71.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton (Gavric, 77.) - Schön, Bumba (Piscsur, 86.), Bánáti (Huszár, 71.) - Benbuali

Zalaegerszegi TE FC:

Gundel-Takács - Bodnár (Lopez, 92.), Joseth, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Nyíri, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Bakti, 76.) - Maxsuell (Krajcsovics, 84.), Joao Victor (Daniel Lima, 77.)

Az időjárás nem igazán volt kegyes a szurkolókhoz, hiszen a hideg hőmérséklet mellett erős szél és hóesés fogadta őket.

Az első félidő jelentős győri fölényt hozott, a labda rendszeresen a vendégek térfelén járt, és többször is veszélyes helyzet alakult ki a kapujuk előterében. A félidő hajrájában a hazaiak kétszer is a kapufát találták el, s így gól nélkül értek el a szünetig a csapatok.

Labdarúgó NB I - ETO FC-Zalaegerszegi TE FC

Győr, 2025. november 21. Joao Victor Vieira Ferreira Sousa (b), a Zalaegerszeg és Csinger Márk, a Győr és játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában játszott ETO FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. november 21-én. MTI/Krizsán Csaba

A fordulást követően a két együttes nagyjából negyedóra alatt "túlszárnyalta" az első játékrészt, előbb a vendégek részéről Amato távoli lövése kerülte el centikkel a bal felső sarkot, majd a Győr alakított ki a levegőben fejelgetve ziccert, amelyet Gundel-Takács védett. Nem maradt el a válasz sem, Maxsuell kapufát lőtt futtából.

Sokáig úgy tűnt, ezzel benne is maradt a gól a két csapatban, ugyanakkor ezt másképpen gondolta a csereként pályára lépő Bakti, aki néhány perccel azt követően, hogy beszállt, egy pontos lövéssel megszerezte a vezetést a Zalaegerszegnek.

A 90. percben Schön lépett ki egyedül, de nem tudta átverni az egész találkozó során magabiztos Gundel-Takácsot, a ZTE pedig ennek is köszönhetően mindhárom pontot elvitte az ETO Parkból.