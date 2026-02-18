Kedves migránsok: mi adjuk a pénzt, ti meghaltok értünk
Szerző: Gondola
2026. február 18. 18:05
Megszületett a legújabb európai mesterterv: a fogyatkozó nemzeti hadseregeket migránsokkal töltenék fel, állampolgárságért és más kedvezményekért cserébe. A hülyének is megéri, nem igaz?
A Foreign Policy cikke szerint Európa két súlyos problémával küzd: jelentős katonai létszámhiánnyal és tartós migrációs nyomással. Egyes szakértők úgy vélik, a két válság összekapcsolható lenne, ha az európai országok állampolgársági lehetőséget kínálnának azoknak a bevándorlóknak, akik vállalják a katonai szolgálatot.
Több országban – például Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában – évek óta nem sikerül teljesíteni a toborzási célokat, amit a demográfiai hanyatlás is súlyosbít.
Az EU-ban történelmi mélypontra csökkent a születésszám, miközben az ukrajnai háború rámutatott, hogy a modern hadviselésben továbbra is szükség van élőerőre. A cikk szerint Európába sok fiatal, munkaképes migráns érkezik, akik potenciálisan pótolhatnák a hiányt.