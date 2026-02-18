Kedves migránsok: mi adjuk a pénzt, ti meghaltok értünk

Szerző: Gondola

2026. február 18. 18:05

Megszületett a legújabb európai mesterterv: a fogyatkozó nemzeti hadseregeket migránsokkal töltenék fel, állampolgárságért és más kedvezményekért cserébe. A hülyének is megéri, nem igaz?