Labdarúgó NB I. - Nagyot lépett az ETO a bajnoki cím felé

Szerző: Gondola/M4sport

2026. április 26. 23:04

Nem dőlt el a bajnoki cím sem és a harmadik - nemzetközi kupaindulást érő - hely sem a honi első osztályú klubfutball 31. fordulójában. Az azonban egyértelmű, hogy a Vasutas elleni döntetlenjével nagyot lépett az aranyérem felé a Győr. Az ugyanezen a mérkőzésen megszerzett egy pontjával a Debrecen ugyan közelített a bronzéremhez, de a debreceniek sikere még erősen kérdőjeles.

A 31. forduló programja:

április 24., péntek:

Kolorcity Kazincbarcika SC-MTK Budapest 0-0

április 25., szombat:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-2

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 2-0

Nyíregyháza Spartacus FC-Zalaegerszegi TE 2-1

április 26., vasárnap:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-0

Debreceni VSC-ETO FC 1-1

Noha a Fradi kínkeservesen megverte a Paksot, mutatott játékával eléggé bizonytalan megítélésűvé tette jövőjét. Még null-nullnál egy jogos tizenegyest nem adott meg a Paksnak a bíró, noha a vezetés megszerzésével nagy esélyhez jutott volna az atomváros. Igaz, a második félidőben a ferencvárosi Korbut buktatták a tizenhatoson belül, itt azonban a játékvezető az elgáncsolt játékosnak adott sárga lapot, mondván: színészkedett.

A DVSC-ETO mérkőzésen a Vasutas a második félidőben komoly helyzeteket hagyott ki, így debreceni győzelem helyett döntetlen lett a végeredmény.

A Spartacus némi szerencsével megverte a ZTE-t, így a zalaiak távolodtak a dobogótól.

A bajnokság esélyese az ETO, ám a rá váró két meccs nem lesz könnyű akkor sem, ha a sportsajtó "papíron esélyesebbnek" mondja a győrieket. A Kisvárdát kellene legyőzniük, és ez nem lesz könnyű, mert a Várda most kikapott a már kieső Vasgyártól, és a várdaiak mestere nem szeret kétszer egymás után kikapni. Ráadásul keretük meglehetősen jó, bárkit meg tudnak verni az NB I-ben. A Győr másik ellefele épp az a Vasgyár lesz, amelyik a Kisvárdát most legyőzte. A DVTK-nak végre magyar edzője van - ha csak ideiglenes jelleggel is -, és a gárda Kisvárdán felszabadultan, nagy akarattal, sőt jól játszott. Az biztos, hogy a "nem diós" Győrt is meg akarják majd verni, és keretük - noha kiesnek - erre alkalmas.

A Fradinak is nehéz meccsei lesznek. Az Újpest elleni mérkőzést normálisan rangadónak kell nevezni, a sznobok "derbinek" mondják. Nem ígérkezik könnyűnek, noha nem is olyan nehéz, mint ahogy a sportsajtó luftballonként felfújja. Az Újpest Dárdai Pál sportigazgató megjelenésével lelkileg megerősödött, de jelenleg - a következő átigazolási szakasz előtt - egyértelműen gyengébb, mint a Fradi. Ha Keane edző megtalálja a jó taktikát, több gólos győzelmet arat a Ferencváros. Nehezebb ellenfél lesz a Zalaegerszeg, már csak azért is, mert a jelenlegi Újpestnél egyértelműen jobb, és noha nemrég az MTK ellen vereségbe is beleszaladt, ha jó napot fognak ki, megszorongathatják az FTC-t. Ők ugyanis a dobogóra hajtanak, és van még esélyük. Ámbár a zöld-fehér együttes ennél a csapatnál is sokkal jobb.

Az FTC-ZTE összecsapás a Magyar Kupa döntőjében is sorra kerül. Itt egyértelműen az Üllői útiaknak kellene győzni, mert ha a Bajnokok Ligája-selejtező lehetősége a bajnokság elvesztésével elúszik, akkor legalább az Európa-ligában indulhasson az a magyarországi klub, amely a nemzetközi mezőnyben jelenleg az egyetlen komolyan vehető gárdát adja. A ZTE nem jutna túl a selejtezőkön.

Sajnos a Győr sem fog túljutni a BL-selejtezőkön - erre a Fradinak lett volna esélye.

A Konferencia-liga selejtezői kínálnak még lehetőséget két hazai klubnak - majdani helyezésüktől függően. Ezt sem szabad lenézni - "Konfetti-ligának" minősíteni -, mert itt is neves csapatok indulnak, és a hazi közönségnek az ebben a sorozatban elért magyar győzelmek is nagy örömöt jelentenek. A Konferencia-ligában a magyar csapatoknak meg kell érniük a tavaszt.