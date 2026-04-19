Lehűléssel indul a jövő hét, visszatérnek a gomolyfelhők

Szerző:

2026. április 19. 17:07

A jövő hét elején egy hidegfront hoz lehűlést, a hőmérséklet csúcsértéke kedden és szerdán már csak 15 Celsius-fok körül alakul, és ismét lehetnek hajnalban fagyok. A hét közepén visszatér a napos idő és melegedés kezdődik, a hét végére ismét 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a front és annak felhőzete, csapadékzónája délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban a nyugati, valamint az északkeleti tájakon

erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, kevesebb napsütésre lehet számítani,

Alkonyat gomolyfelhőkkel - Molnár Pál felvétele

és helyenként, utóbbi részeken elszórtan kialakulhat zápor, akár egy-egy zivatar is.

Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, főként a Dunántúli-középhegységben viharos széllökések is előfordulhatnak,

majd estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között várható.

Kedden gyengén vagy közepesen gomolyfelhős idő valószínű elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral, csapadékra leginkább egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén van kilátás. Az északias szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de

a szélcsendes tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Szerdán a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amelyek szétterülve átmenetileg erősen felhős időszakokat is eredményezhetnek. Számottevő csapadék nem valószínű.

Az északias szél élénk, helyenként erős lesz.

Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérséklet várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, összességében több helyen van esély fagyra. Délután 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amely napközben szétterül, így erősen felhős időszakok is lesznek. Számottevő csapadék nem lesz. Az északias szél élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, összességében

több helyen van esély fagyra.

Délután 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken általában gyengén felhős ég mellett sok napsütésben lehet bízni, csapadék nem valószínű. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8, délután 14 és 20 fok között valószínű.

Szombaton általában gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű.

A nyugati szelet erős széllökések kísérhetik.

A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 8, délután 17 és 22 fok között alakulhat.

Vasárnap a megnövekvő felhőzetből elszórtan eső, zápor előfordulhat, és a nyugati, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 8, délután 14 és 19 fok között alakul.