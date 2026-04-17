Ez következik most: a kormányváltás menetrendje

Szerző: Gondola

2026. április 17. 11:34

Elindult a kormányalakítás: május közepéig feláll az új Országgyűlés és miniszterelnök-választás jön, miközben politikai feszültségek is erősödnek.

A 2026-os országgyűlési választások után megkezdődött a törvényekben rögzített közjogi menetrend, amely több lépésben vezet el az új kormány felállásához. A hivatalos választási eredményt a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb május 4-ig hirdeti ki, ez alapján dől el véglegesen a mandátumok elosztása.

Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök május 12-ig összehívja az új Országgyűlés alakuló ülését. Itt a képviselők esküt tesznek, megválasztják a parlament tisztségviselőit, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az előzetes jelzések szerint erre a posztra Magyar Pétert fogja felkérni, akinek megválasztásához a képviselők többségének támogatása szükséges.

Az államfő már egyeztetett a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, köztük Orbán Viktorral is. A megbeszélések középpontjában a kormányalakítás menetrendje, valamint az átmeneti időszak stabil és együttműködő lebonyolítása állt. Orbán Viktor jelezte: a Fidesz ellenzékből is konstruktív szerepre készül.

Közben politikai feszültségek is kirajzolódnak: Magyar Péter korábban felvetette, hogy az új kormány megalakulása után az államfőnek le kellene mondania, ellenkező esetben kétharmados többséggel módosíthatják az alkotmányt. Sulyok Tamás ezt visszautasította, hangsúlyozva, hogy mandátumát kitölti és kizárólag az Alaptörvény szerint jár el.

A pártok közben megkezdték a választási eredmények értékelését is. A Fidesz például április 28-án tart országos választmányi ülést, ahol stratégiai és szervezeti döntések születhetnek.

A következő hetek sorsdöntőek: május közepére megalakul az új parlament, majd rövid időn belül felállhat az új kormány, miközben addig az ügyvezető kabinet irányítja az országot.