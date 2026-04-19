Szerző: MTI

2026. április 19. 18:08

Kijev rugalmasságot mutat: kinyitják az olajcsapot. Hazánk ez esetben hozzájárul a pénzcsap kinyitásohoz - rögzítette Orbán Viktor.

Ukrajna már hétfőn helyreállítaná az olajszállítást, a magyar kormány álláspontja változatlan: ha van olaj, van pénz - közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán.

"Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy

készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását"

- írta a miniszterelnök.



Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz.

Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget

- fűzte hozzá Orbán Viktor.

Bóka János: Ukrajna már hétfőn helyreállíthatja az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken

Az uniós intézmények közvetítésével "jelzést kaptunk Ukrajnától", hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Gondolatok az ukrán olajblokádról című bejegyzésében Bóka János azt írta, Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását - közölte, majd hozzátette: amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet.

Mint írta, a hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősségvállalást.

"Bebizonyosodott, hogy Ukrajna politikai megfontolásból alkalmazott olajblokádot

Magyarországgal szemben. Bebizonyosodott az is, hogy az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Bebizonyosodott az is, hogy politikai nyomásgyakorlással szemben csak hasonló eszközökkel lehet érdemben fellépni" - sorolta.

Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátság kőolajvezeték régóta üzemképes - szögezte le, majd úgy folytatta: ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe.

"A Bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai,

Magyarország és Szlovákia mellett" - írta, hozzáfűzve, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata.

"A Bizottsággal együttműködve Ukrajna azt a taktikát alkalmazta, amit például a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is régóta folytat:

fennálló nemzetközi kötelezettségei teljesítését folyamatosan változó további feltételektől teszi függővé" -

összegzett Bóka János.

"Az energiafegyver, az olajblokád árnyéka a jövőben minden magyar-ukrán tárgyalás hátterében felsejlik majd" - olvasható a bejegyzésben.