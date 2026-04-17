Szerző: Gondola

2026. április 17. 09:37

Rétvári Bence: Kereszténydemokrata Néppárt. Alapítva 1944-ben. Voltunk, vagyunk, maradunk. Olafsson Placid atya gondolatai is ide kívánkoznak, mert a jobboldaliak számára most Gulag-vilag jön.

Kiemeli, hogy a mostani jobboldali reakciók jóval higgadtabbak és önkritikusabbak, mint az ellenfeleké: sokan elfogadták az eredményt, és megkezdődött a tényleges hibakeresés, bűnbakképzés helyett.

A szerző szerint fontos tanulság, hogy a vereséget nem szabad dramatizálni vagy másokra hárítani, hanem rendszerszinten kell elemezni. A választási siker egyik oka a „változás iránti igény” volt, amelyet az ellenfél hatékonyan kommunikált, miközben a jobboldalnak saját hibáit is fel kell tárnia és kijavítania.

Az írás hangsúlyozza a kulturáltabb közéleti stílus szükségességét is: az agresszív, trágár kommunikáció helyett értelmesebb, tárgyilagosabb hangnemre kell törekedni. Emellett a szerző szerint érdemes a pozitívumokra figyelni, észrevenni az ország működő elemeit, nem csak a problémákat.

Végül a cikk lelki-szellemi kapaszkodókat is ajánl: a közösségek, a hit és az önvizsgálat szerepét emeli ki. A jövő kulcsa szerinte az erős közösségek építése, a belső megújulás és az, hogy a vereséget egy hosszabb távú újrakezdés részeként kezeljék.