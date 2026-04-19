Labdarúgó NB I - Csapata ötöst kapott, őt menesztették

Szerző: MTI

2026. április 19. 11:08

Az élvonalból szombaton kiesett Diósgyőr labdarúgócsapata menesztette Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt.

"Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk

már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk.

A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen" - indokolta a döntést Vincze Richárd sportigazgató a klub honlapján.

A Fizz Ligából hátralévő három fordulóra az eddigi asszisztens edző, Takács Péter veszi át az irányítást. Vincze szerint a pályán pedig azok a labdarúgók juthatnak majd nagyobb szerephez, akik beleillenek a DVTK jövőbeni szakmai elképzelésébe,

az újjáépítés folyamatába, emellett "észszerű keretek között" további saját nevelésű fiatalok is lehetőséghez jutnak.

Vignjevic március elején kieső helyen vette át a Diósgyőrt, amely vezetésével egy döntetlen után

sorozatban ötször kikapott

a bajnokságban, így szombaton a keleti rivális Debrecentől elszenvedett ötgólos vereség után matematikailag is megpecsételődött a miskolciak sorsa.