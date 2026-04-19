Az Európai Bizottság agresszívan követelőzik, nem a nekünk járó pénz a fontos nekik, hanem Ukrajna

Szerző: MTI

2026. április 19. 15:05

A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet továbblépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott európai uniós források felszabadítása érdekében - közölte az Európai Bizottság vasárnap.

A brüsszeli testület emlékeztetett: a delegáció április 17-én és 18-án, azt követően tárgyalt Budapesten, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt kapcsolatba léptek egymással, és elkötelezték magukat a

sürgős kérdések megbeszélésének megkezdése

mellett.

A találkozók korai lehetőséget kínáltak a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet továbblépni és valódi előrelépést elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A munka folytatódni fog - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület csütörtökön jelentette be, hogy delegációja Budapestre utazik azzal a céllal, hogy

mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben.

Több kérdésben sürgető az előrelépés,

legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról

- mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép,

azonnal lehessen cselekedni

- tették hozzá.