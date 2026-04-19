Az Európai Bizottság agresszívan követelőzik, nem a nekünk járó pénz a fontos nekik, hanem Ukrajna
A hivatalba lépő magyar kormánnyal Budapesten folytatott technikai találkozók lehetőséget kínáltak megbeszélésekre arról, miként lehet továbblépni és valódi eredményeket elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott európai uniós források felszabadítása érdekében - közölte az Európai Bizottság vasárnap.
A brüsszeli testület emlékeztetett: a delegáció április 17-én és 18-án, azt követően tárgyalt Budapesten, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök-jelölt kapcsolatba léptek egymással, és elkötelezték magukat a
sürgős kérdések megbeszélésének megkezdése
mellett.
A találkozók korai lehetőséget kínáltak a gyakorlati egyeztetésekre arról, hogyan lehet továbblépni és valódi előrelépést elérni a Magyarországnak szánt, korrupció és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A munka folytatódni fog - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.
Az uniós végrehajtó testület csütörtökön jelentette be, hogy delegációja Budapestre utazik azzal a céllal, hogy
mielőbb tárgyalások kezdődjenek a legfontosabb uniós ügyekben.
Több kérdésben sürgető az előrelépés,
legyen szó az ukrajnai hitelről vagy a helyreállítási forrásokról
- mondták. Az előzetes tárgyalások célja, hogy amikor az új kormány hivatalba lép,
azonnal lehessen cselekedni
- tették hozzá.