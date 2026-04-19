Napvilágra került a 2026-os civil választási jelentés

Szerző: MTI

2026. április 19. 14:04

Elkészült a 2026-os országgyűlési választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, amely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A jelentést az MTI-hez vasárnap eljuttató civil szervezetek többek között azt állapítják meg, hogy a választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben

a szavazás napja alapvetően rendben zajlott.

A 20k - Szabad Szavazat, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiafigyelő Műhely, a Political Capital és a TASZ közösen dolgozott a jelentésen, amely feltárja a kampány során tapasztalt visszaéléseket és hiányosságokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg a választások átláthatóbbá és tisztességesebbé tétele érdekében - írták a közleményben.

A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel, hazai tapasztalatokra és több száz szavazatszámláló, megfigyelő, jogvédő, újságíró és választópolgár visszajelzéseire építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről.

A civil szervezetek megállapítása szerint a 2026-os választást rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték.

Az állami és pártkommunikáció összefonódása, az állami erőforrások kampánycélú felhasználása, a kampányfinanszírozás átláthatatlansága, a médiapluralizmus hiányosságai és

a választási jogorvoslatok korlátozott működése

mind hozzájárultak ahhoz, hogy a politikai verseny feltételei ne legyenek egyenlőek - hangsúlyozták.

A jelentés külön foglalkozik a kampány során tapasztalt dezinformációval, a közösségi média manipulációjával,

a külföldi befolyásolási kísérletekkel,

valamint a levélszavazás és a nemzetiségi névjegyzék körüli visszaélésekkel is.

A dokumentum ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás napja összességében komoly incidensek nélkül zajlott, és a választási szervek a technikai, logisztikai feladataikat alapvetően megfelelően látták el.

Kiemelték, hogy a civil és önkéntes szereplők jelenléte, a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó delegáltak munkája, valamint a jogsegélyszolgálatok és

incidensbejelentő rendszerek működése fontos szerepet játszott a választás tisztaságának védelmében.

A szervezetek ugyanakkor továbbra is súlyos problémának tartják, hogy Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a civil választási megfigyelést. Ez indokolatlanul korlátozza a társadalmi kontroll lehetőségét, és gyengíti a választásokba vetett bizalmat - fogalmaztak.

Mint írták, azt szeretnék elérni, hogy a dokumentum hozzájáruljon a választási rendszer átláthatóbbá, tisztességesebbé és ellenőrizhetőbbé tételéhez, valamint alapot adjon a jövőbeni jogalkotási és szakpolitikai változtatásokhoz.

A jelentés a www.20k.hu/post/elkészült-a-2026-os-civil-választási-jelentés linken érhető el.