Már záporoznak is hazánk felé a brüsszeli követelések

Szerző: Gondola

2026. április 15. 08:35

Brüsszel szerint Magyar Péter nem kap automatikusan uniós pénzeket: a forrásokhoz „jogállamisági reformok” és „politikai feltételek” teljesítése szükséges, a kétharmad miatt „töbet várnak”.

Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelme után Európai Bizottság és Ursula von der Leyen egyértelművé tették: Magyarország nem jut automatikusan hozzá a befagyasztott uniós forrásokhoz, ezek felszabadítása konkrét feltételek teljesítéséhez kötött. Jelenleg mintegy 17 milliárd eurónyi támogatás van zárolva jogállamisági, korrupciós és intézményi aggályok miatt, amelyből jelentős rész a helyreállítási alaphoz és kohéziós pénzekhez kapcsolódik.

A felek telefonon egyeztettek, és együttműködési szándékot jeleztek, ugyanakkor Brüsszel jelezte:

az új, kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánytól magasabb elvárásokat támasztanak.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint gyors előrelépést szeretnének, de ehhez az új kabinetnek konkrét reformokat kell végrehajtania, különösen az igazságszolgáltatás függetlensége, a médiaszabadság és az alapvető jogok (értsd: LMBTQ) területén.

Emellett politikai feltételek is megjelentek: uniós tisztviselők szerint az új kormány „európai hitelességének” fontos próbája lesz, hogyan viszonyul Ukrajna támogatásához, az orosz szankciókhoz, valamint a magyar–ukrán kapcsolatok rendezéséhez. Magyar Péter jelezte, hogy nem akadályozná az Ukrajnának szánt jelentős hitelcsomagot, ami pozitív jelzésként értelmezhető Brüsszelben.

Több európai parlamenti képviselő is hangsúlyozta, hogy nincs automatikus pénzfeloldás. Daniel Freund szerint az új kormánynak előbb bizonyítania kell reformokkal, míg Tineke Strik úgy véli, addig nem szabad megszüntetni a Magyarországgal szembeni uniós eljárásokat sem, amíg nem történnek kézzelfogható változások.