Együttműködik a Magyar Posta és a Temu: új lehetőségek a magyar e-kereskedőknek

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 5. 07:04

A Magyar Posta és a Temu megállapodása új logisztikai és értékesítési lehetőségeket nyit a hazai e-kereskedők és a vásárlók számára országosan.

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu online piactér üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére, a két társaság célja a Temun keresztül értékesítést végző magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása - közölte a Magyar Posta az MTI-vel szerdán.

Mint a közleményben felidézik, ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé. Magyarországon 2025 elején vált elérhetővé a Temu online értékesítési felülete, amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít.

A tervek szerint a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Magyar Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát. A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is - olvasható a közleményben.