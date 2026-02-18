Ma 21 órakor debütál a Jókai Erdélyben dokumentumfilm az M5 csatornán

Szerző: Gondola

2026. február 18. 10:05

Február 18-án, Ma 21 órakor az M5 kulturális csatornán mutatják be Maksay Ágnes Jókai Erdélyben című dokumentumfilmjét. A díszbemutatót a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartották.

A film Jókai Mór erdélyi utazásait és kötődéseit mutatja be, T. Szabó Levente irodalomtörténész közreműködésével. Az alkotás bejárja többek között Torockót, Nagyenyedet, Gyulafehérvárt, Kolozsvárt, Temesvárt, Nagyváradot és Aradot, miközben történeteken és ritkán hallott érdekességeken keresztül idézi fel az író életét és munkásságát.

A dokumentumfilm látványos képeken mutatja be Erdély természeti és épített örökségét, valamint Jókai-ereklyéket is, s azt a folyamatot tárja fel, miként vált az író a modern tömegkultúra korai időszakának meghatározó, „írói fejedelem” szereplőjévé.