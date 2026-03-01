Magyar nők lőttek pisztollyal Jerevánban

Szerző: MTI

2026. március 1. 11:04

A Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar együttes aranyérmet nyert a légpisztolyosok vasárnapi hagyományos csapatversenyében a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon, az örményországi Jerevánban.

A szövetség tájékoztatása szerint egyéniben

a 25 méteren olimpiai bronzérmes Major 574 körrel a negyedik helyen kvalifikálta magát

a magyar idő szerint 11.30 órakor kezdődő nyolcas döntőbe.

A visszafogottabb kezdés után az utolsó két sorozatban fantasztikusan lőtt (97, 98), ami nagyon kellett a fináléhoz. Fábián Sára Ráhel 14. lett 570 körrel az 59 fős mezőnyben, míg Jákó Miriam 568-cal 20.

Mindketten nagyszerűen lőttek a végén, amire szükség is volt, hogy a csapat aranyérmes legyen.

A ranglistapontokért versenyző Dézsi Vivien 54. lett 564 körrel.

A magyar csapat 1712 körrel diadalmaskodott, a második georgiaiak és harmadik bolgárok egyaránt 1710 kört lőttek, előbbi együttes hattal több belső tízest ért el.

A mozgócéllövők (korábbi nevén futócéllövők) 30+30 lövéses normál számában Tasi Tamás a 15. helyen végzett 539 körrel.

Vasárnap még a férfiak légpisztoly számára kerül sor.