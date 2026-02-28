Két izraeli televízió is bejelentette Ali Hamenei halálhírét

Szerző: MT

Két izraeli televízió is azt jelentette szombat este, hogy Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét megölték a reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban.

A 12-es csatorna és a KAN televízió is

"izraeli forrásra" hivatkozva jelentette,

hogy Hamenei halott.

A KAN televízió értesülése szerint "magas rangú izraeli tisztségviselőket tájékoztattak arról, hogy végeztek Hameneivel, akinek a

holttestét kihúzták a háza romjai alól".

A 12-es csatorna úgy tudja, hogy Donald Trump amerikai elnöknek és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek fényképet is mutattak Ali Hamenei holttestéről.