Iráni konfliktus - Donald Trump: Ali Hamenei halott

Szerző: MTI

2026. március 1. 08:06

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a "történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt", akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint

"most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük",

és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a "hazafiak pártjára".

"Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat" - hangoztatta.

Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. "Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető" - fogalmazott az amerikai elnök, aki

"vérszomjas gonosztevők bandájának" nevezte Irán eddigi vezetőit.

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

A legfőbb iráni vezető hivatala által közzétett képen Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője egy teheráni gyűlésen 2026. január 3-án.