Ukrajnai háború - ORFK: 3678-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Szerző: MTI

2026. március 1. 08:35

Az ukrán-magyar határszakaszon 3678-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül

a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,

amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.