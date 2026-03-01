Ukrajnai háború - ORFK: 3678-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Szerző: MTI
2026. március 1. 08:35
Az ukrán-magyar határszakaszon 3678-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül
a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást,
amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
