Újabb magyart raboltak el Ukrajnában

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. március 16. 15:05

A tragikus történet ezúttal a kárpátaljai Tiszaújlakon történt, ahol Szoboszlai Erzsébet Facebook-bejegyzése szerint hozzátartozóját a rendőrök erőszakkal elrabolták.

Kárpátalján az elmúlt időszakban egyre több család fordul a nyilvánossághoz segítségért elhurcolt, vagy eltűnt családtagjuk miatt.

Szoboszlai Tibor egészségügyi katonai felmentéssel rendelkezett, mivel szív-, és tüdőbeteg, mellette 5 gyerek édesapja (közülük 2 kiskorú). Ennek ellenére a toborzók mozgósították és a család egy hete nem kap információt hollétéről.