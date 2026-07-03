Magyar turistanőkkel szembeni szexuális erőszak

Szerző: MTI

2026. július 3. 16:07

A csoportos szexuális erőszakkal vádolt három marokkói férfi védelme szólalt fel a szicíliai Catania büntetőbíróságán pénteken, ahol a tavaly nyáron magyar turistanőkkel szembeni bűncselekmény tárgyalásának újabb ülését tartották meg.

A tavaly augusztus óta börtönben levő férfiak ügyvédei azt hangoztatták, hogy a vádlottak által elkövetett cselekmények kevésbé súlyosak az ügyészség vádiratában szereplőkhöz képest.

A védelem szerint a férfiak esetében

nem áll fenn a kábítószerre való kényszerítés vádja, ahogyan a túszul ejtés sem.

A három marokkói ismételten azt állította, hogy a fiatal magyar nők nem akaratuk ellenére maradtak velük, és nem kényszerítés alatt szálltak be a férfiak járművébe.

A védelem bizonyítékként két, néhány másodperces, mobiltelefonnal rögzített videofelvételt is bemutatott.

Az áldozatokat képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek elmondta: a videókon valójában éppen az hallható, hogy

a nők azt kérdezik, hova viszik őket, és hangsúlyozzák, hogy szállásukra akarnak visszatérni.

Az egyik nő angolul azt mondja, "félelmetes" helyzetben érzi magát.

Scaringella hozzátette, hogy a cselekmény annál is inkább súlyosnak számít, mivel csoportosan követték el a két nővel szemben, akik - a videókon is jól láthatóan - zaklatott, megfélemlített állapotban voltak.

Catania büntetőbíróságán ez volt a harmadik ülés a február 16-i tárgyalás után, amelyen Mariolina Banno ügyész

egy vádlottra 7 év 6 hónapot, a másik kettőre fejenként 7 év 4 hónap börtönbüntetés kiszabását kérte.

Az ügy gyorsított eljárással zajlik, ami azt jelenti, hogy az ügyész az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedte. A július 3-i ülést elnapolták.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint

a bűncselekmény bizonyított, így nem volt további nyomozásra vagy vizsgálati időre szükség.

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten 23 évesek, a harmadik pedig 25: Maarof Hamzát, Archab Marwant és Barchan Soufiant jelenleg egymástól elválasztva, különböző olasz börtönökben tartják fogva.

A bűncselekmény elkövetésekor mindhárman illegális

bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban,

ami azonban ennek az eljárásnak nem tárgya.

A két nő a tárgyalásokon nem vett részt. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella hangsúlyozta, hogy

az áldozatok traumát éltek át,

magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte, amelynek beszámolója szerint a turisták tavaly augusztus végén Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távoleső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően

kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén kinyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját.

Luigi Barone bíró pénteki közlése szerint a következő tárgyalás szeptember 14-én lesz, amikor valószínűleg az ítéletet is kihirdetik.