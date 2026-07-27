Magyar Péter így jellemezte Schiffer Andrást

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 27. 07:37

„A Tisza valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…” – írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter mindezt arra reagálva közölte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László vasárnap az X-en bejelentette, Schiffer András ügyvédet, politikust jelölik alkotmánybírónak. A Tisza-frakció jelöltje Sonnevend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

Az Országgyűlés hétfői ülésén megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját.

Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

A Fidesz közölte, hogy tiltakozva az Lapatörvény 17. módosítása ellen illegitimnek tekint minden jelöltet, és nem vesz részt az új alkomtánybírák megválasztásában sem.